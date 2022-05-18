البطولة الانجليزية : مانسشتر سيتي مهتم بخدمات لاعب برايتون



ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” بأن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تستعد لتقديم عرض لنادي برايتون لشراء الظهير الإسباني مارك كوكوريلا خلال سوق الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوفه تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وأفادت الصحيفة أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرضا لفريق برايتون يقدر بـ 30 مليون جنيه إسترليني مقابل الظفر بخدمات كوكوريلا.

وأشار نفس المصدر, إلى أن مدرب مانشستر سيتي الحالي, الإسباني بيب غوارديولا يرى في كوكوريلا اللاعب الذي يمكنه حل مشكلة الظهير الأيسر في النادي الانجليزي, بالنظر إلى أرقامه الدفاعية هذا الموسم في “البريمرليغ”.

وتحرك فريق مانشستر سيتي مبكرا لحسم صفقاته الصيفية مبكرا, وبدأها بالإعلان عن التوقيع مع ماكينة الأهداف النرويجية, إيرلينغ هالاند من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

كما يهدف النادي الانجليزي إلى تعزيز خط دفاعه بالتعاقد مع ظهير جديد لحل الأزمة التي أضرت كثيرا به هذا الموسم, خاصة مع إصابات كايل ولكر المستمرة.

الجدير بالذكر أن عقد مارك كوكوريلا مع برايتون ينتهي صيف عام 2026, حيث تعد هذه هي السنة الأولى له في البطولة الإنجليزية.