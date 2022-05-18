عاجل: اتحاد الفلاحة يسحب الثقة من عبد المجيد الزار..

انعقد مجلس مركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري اليوم بتونس العاصمة بحضور جميع رؤساء الهياكل الجهوية وتم خلاله سحب الثقة من رئيس المنظمة عبد المجيد الزار وانتخاب نور الدين بن عياد بالإجماع رئيسا جديدا وفق ما اوردته اذاعة الديوان.

وتجدر الإشارة الى ان وزيرة العدل كانت قد أذنت خلال الفترة الماضية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس اتحاد الفلاحين في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية والتلاعب بالأسعار والاحتكار.

وكان عبد المجيد الزار قد أعلن انسحابه من عضوية مجلس الشورى لحركة النهضة سنة 2012 حتى يتسنى له الترشح للمنظمة المهنية.