مجموعة “تالنات” القابضة تخطّط لاحداث شركة متخصصة في الفضاء في ظل بيانات مالية جيدة لسنة 2021

تخطّط مجموعة “تالنات” القابضة لإحداث شركة “تالنات للفضاء” برأس مال في حدود 500 الف أورو عبر تعبئة موارد مالية في وقت أكدت فيه المجموعة نتيجة صافية ايجابية بنسبة 8ر26 بالمائة في حدود 1ر9 مليون دينار خلال سنة 2021 .

واكدت مجموعة “تالنات” في بيانات نشرها الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”، ان الجلسة العامة العادية التي انعقدت مطلع الاسبوع الجاري، قرّرت منح المساهمين بداية من 27 ماي 2022، ارباح بقيمة 500ر0 دينار نظير كل سهم مما يعد ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة عن ارباح 2020.

وتركز مجموعة “تالنات” القابضة خططها المسقبلية على عدة محاور من بينها التعويل على التكنولوجيا عالية الدقة، في ظل توفر آفاق واعدة لهذا القطاع وخاصة مجال الاقمار الاصطناعية الصغيرة.

وأطلقت “تالنات”، قمرا صناعيا مصغرا يحمل اسم “تحدي 1″، خلال شهر مارس 2021، والذي انجزته بكلفة 2ر3 مليون دينار. وتسعى الشركة الى تفعيله خلال فترة 2022 و 2023.

وتسعى الشركة لارسال 24 قمرا صناعيا مصغرا لخدمة الدول العربية وافريقيا، عبر شراكة مع احد الشركات الفرنسية المتخصصة في التصور والتصنيع وتركيب الاقمار الصناعية على ان يتم تجسيد المشروع في غضون 3 سنوات .

وتضم مجموعة “تالنات” القابضة 23 شركة وقد تطورت منذ احداثها سنة 1994، لتغطي عديد القطاعات من بينها التكنولوجيات الحديثة ويستحوذ نشاط البحث وتطوير هندسة المنتوجات على 81 بالمائة من نشاط المجموعة.