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الاستظهار بعقد الزواج مُقابل الخدمات الصحية بمستشفى وسيلة بورقيبة: مسؤول يوضّح..

2022/05/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قدم المدير العام لمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى وسيلة بورقيبة، الدكتور حافظ الدخلاوي، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، جملة من التوضيحات بخصوص ما يروج حول إجبارية الاستظهار بعقد الزواج مُقابل الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حافظ الدخلاوي، في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن المنشور عدد 41 الصادر في جوان 2000 ينص على ضرورة استظهار النساء في عيادات الحوامل ببطاقة التعريف الوطنية ودفتر العلاج إن وجد وعقد القران أو مضمون حديث.

وتابع الدكتور الدخلاوي أنه فيما يتعلق بأمراض النساء فإن المعنيات يستظهرن فقط ببطاقة التعريف الوطنية ودفتر العلاج إن وجد مع عدم إجبارية الاستظهار بعقد القران.

وبين أنه بإمكان أي مواطنة التوجه للمستشفيات لتلقي أي خدمة صحيّة أخرى على غرار الكشف بالأشعة دون الاستظهار بعقد القران.

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