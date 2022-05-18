عماد الحمامي: ” أداء حكومة بودن دون المأمول و من الضروري إجراء تحوير وزاري ”

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة، عماد الحمامي، اليوم، أنّ أداء حكومة نجلاء بودن، دون المأمول ولا يُساعد رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأكد عماد الحمامي، ضرورة إجراء تحوير وزاري جزئي في مرحلة أولى وفي حال عدم وجود نتائج يقع تغيير كل الفريق.

كما أشار الحمامي في تصريح لإذاعة شمس أف أم الى أنّ رئيس الدولة يقوم بالتزاماته فيما يتعلق بالأمن القومي والدفاع والأمن الداخلي والعلاقات الخارجية ومسار الإصلاحات الدستورية والسياسية وكان من المطلوب أن يكون أداء الحكومة أفضل وتكون هناك نجاحات ملموسة من طرف المواطنين بهدف إعادة الثقة في مسار 25 جويلية وقطع الطريق أمام كل محاولات التعطيل والعودة إلى الوراء” وفق تعبيره.