في لقائه بوعسكر: سعيد يؤكد العزم على تذليل جميع العقبات كي يجري استفتاء 25 جويلية في أحسن الظروف

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الأربعاء، أنه “سيعمل من أجل أن يتم استفتاء 25 جويلية 2022 في أحسن الظروف”، معبرا عن عزمه على “تذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف”.

كان ذلك لدى استقبال رئيس الدولة، اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، وهو لقاء “تناول الاستعدادات الجارية لتنظيم استفتاء 25 جويلية المقبل”.

وتم خلال هذا اللقاء “التطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها، حتى يعبر الشعب التونسي، صاحب السيادة، عن إرادته”، بحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة.

وكان مجلس الهيئة قد اجتمع في وقت سابق اليوم، وأجمع على أنّ مسألة التسجيل عن بعد والاتصال بالناخبين مباشرة عبر الإرساليات القصيرة، مثلما تمّ اعتمادها مع منظومة “إيفاكس”، من المسائل التي ستضمن تسجيل أكبر عدد ممكن للناخبين، استعدادا للاستفتاء المقبل.

وأعلن مجلس الهيئة الجمعة الماضي أنّ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للتصويت في الاستفتاء، بلغ 6 ملايين و940 ألفا و579 ناخبا يحق لهم المشاركة، وفق آخر تحيين قامت به الهيئة للسجلّ في ديسمبر 2021.