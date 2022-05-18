النادي الافريقي: تكليف المساعد لطفي الرويسي بالاشراف على الفريق الاول والتخلي عن المدرب منتصر الوحيشي

قررت الهيئة المديرة للنادي الافريقي مساء اليوم الاربعاء التخلي عن خدمات المدرب منتصر الوحيشي وذلك وفق ما اعلن عنه فريق باب الجديد عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

واضاف البلاغ الصادر عن النادي الافريقي ان مهمة الاشراف على فريق اكابر كرة القدم ستعهد للمدرب لطفي الرويسي

وكان النادي الافريقي قد انهزم مساء اليوم الاربعاء امام النجم الساحلي بنتيجة 1-صفر بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وتاخر النادي الافريقي بعد الهزيمة امام النجم الساحلي الى المركز الخامس ب7 نقاط في جدول الترتيب العام.