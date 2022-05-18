فرنسا تدعو للتعاون والوصول إلى حل سياسي في ليبيا

عماد الحمامي: ” أداء حكومة بودن دون المأمول و من الضروري إجراء تحوير وزاري ”

زيادة منتظرة في أسعار المحروقات..#خبر_عاجل

وزارة الدفاع: انطلاق حصة تجنيد يوم 01 جوان

النادي الافريقي: تكليف المساعد لطفي الرويسي بالاشراف على الفريق الاول والتخلي عن المدرب منتصر الوحيشي

2022/05/18 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قررت الهيئة المديرة للنادي الافريقي مساء اليوم الاربعاء التخلي عن خدمات المدرب منتصر الوحيشي وذلك وفق ما اعلن عنه فريق باب الجديد عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
واضاف البلاغ الصادر عن النادي الافريقي ان مهمة الاشراف على فريق اكابر كرة القدم ستعهد للمدرب لطفي الرويسي
وكان النادي الافريقي قد انهزم مساء اليوم الاربعاء امام النجم الساحلي بنتيجة 1-صفر بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.
وتاخر النادي الافريقي بعد الهزيمة امام النجم الساحلي الى المركز الخامس ب7 نقاط في جدول الترتيب العام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn