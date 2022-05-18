نابل: مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 1180 مخالفة خلال شهري مارس وافريل

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل مجموع 1180 مخالفة اقتصادية خلال شهري مارس وافريل من بينها 811 مخالفة خلال شهر رمضان، وفق تقارير عرضتها الادارة الجهوية للتجارة خلال الاجتماع الثالثة للجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد الذي انتظم اليوم الأربعاء بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد رضا مليكة.

وأشار المدير الجهوي للتجارة، سمير خلفاوي، في تصريح لـ”وات”، بالمناسبة، الى تسجيل تحسن كبير في التزود خاصة بالمواد الاساسية من فارينة وزيت نباتي، بالاضافة الى تواصل عمل المخابز بنسق طبيعي دون تسجيل اية اضطرابات.

وبيّن بخصوص المراقبة الاقتصادية ان مصالح المراقبة انجزت اكثر من3 الاف عملية مراقبة بمختلف معتمديات الجهة، مكّنت من رفع 369 مخالفة خلال شهر مارس و811 مخالفة خلا شهر رمضان.

وتابع ان المصالح الرقابية حجزت خلال زيارات التفقد كميات هامة من المواد الغذائية المروجة خارج المسالك القانونية او التي استعملت للمضاربة والاحتكارـ من بينها بالخصوص 53 طنا من الخضر والغلال، و78 طنا من التوابل والفواكه الجافة واكثر من 419 الف علبة من الطماطم والهريسة، و55 طنا من الفارينة المدعمة والرفيعة، واكثر 115 طنا من السداري والشعير، و 10 أطنان من السميد، ونحو 7600 لترا من الزيت النباتي، و30 طنا من العجين الغذائي المدعم ونحو 1 طنا الارز.

وابرز الخلفاوي بخصوص مآل المخالفات المرفوعة والمحاضر المحررة وتطبيق القانون على المحتكرين والمضاربين انه بعد رفع عدد من القضايا على المحتكرين والمضاربين، أصدر القضاء ابتدائيا احكاما قاسية ضد المخالفين تجاوزت في بعض القضايا 450 الف دينار مع وضع المحجوزات على ذمة الدولة ليقع تأمين قيمتها لدى الخزينة العامة.