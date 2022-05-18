توننداكس يتجه صعودا في إقفال الإربعاء

سجّل توننداكس زيادة بنسبة 0،4 بالمائة، في إقفال، الإربعاء، وبلغ مستوى 7306،49 نقطة خلال حصّة تميّزت بالحركية مقارنة بحصّة، الثلاثاء. ويفسّر ذلك بتبادل كتلة من أسهم الدوليّة للإيجار المالي بقيمة 3،6 مليون دينار لتبلغ قيمة المعاملات الجمليّة للحصّة 6،5 مليون دينار، بحسب الوسيط في البورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء لسهم العقاريّة التونسيّة السعوديّة. وارتفع سعر السهم بنسبة 4،1 بالمائة ليصل إلى 2،040 دينار في ما لم تتجاوز المبادلات المتعلّقة به الألفي دينار.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي نجم الحصّة وتمكن من جذب مبادلات بقيمة 254 ألف دينار. وتطوّرت قيمة السهم بنسبة 2،7 بالمائة وأقفل في حدود 68،600 دينار.

وتكبّد سهم مشغل الأثاث أعلى الخسائر وفقد نسبة 4،7 بالمائة من قيمته (2،840 دينار). وسجل السهم مبادلات بحجم 51 ألف دينار. يذكر أنّ الشركة المختصّة في أثاث المكاتب تعقد جلستها العامّة العادية ابتداء من الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 27 ماي 2022 بنزل دار المرسى. وسيتم خلال الجلسة المصادقة على مؤشرات نشاط الشركة لسنة 2021 وتداول الاقتراح المتعلّق بتوزيع أرباح بقيمة 0،200 دينار عن كل سهم يتم توزيعها ابتداء من يوم 28 جويلية 2022.

وواصل سهم مجموعة تواصل القابضة تدحرجه وفقد 3،1 بالمائة من قيمته وأنهى الحصّة عند سعر 0،620 دينار في ما قدّرت المعاملات على السهم ب68 ألف دينار. وعرف السهم نسقا سلبيا قلّص من أدائه بنسبة 10،1 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وكان سهم الدولية للإيجار المالي الأكثر تداولا، الإٍربعاء، بفضل تبادل كتلة من الأسهم بقيمة 3،6 مليون دينار. وأنهى السهم معاملات، الإربعاء، على تراجع بنسبة 1،7 بالمائة (18،200 دينار).