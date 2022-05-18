نحو 135 الف مترشح يستعدون لاجتياز امتحان الباكالوريا ووزارة التربية تتوعد بالتصدي لمحاولات الغش



يستعدّ 134 الف و950 مترشحا لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2022، التي تنطلق يوم 8 جوان 2022 وسط جهود وزارة التربية لإنجاح الدورة على مستوى التنظيم ومقاومة الغش حفاظا على مصداقية الامتحان، حسب ما قاله مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، الاربعاء، عادل بن حميدة.

واضاف في تصريح ل(وات) ان عدد المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا لدورة 2022 سجل تراجعا بـ11093 مترشحا اي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية 2021.

ويتوزع العدد الجملي للمترشحين على 105738 مترشحا في المعاهد العمومية، و20459 في المعاهد الخاصة، و8753 مترشحا فرديا.

ويجتاز المترشحون الاختبارات الكتابية في 578 مركز اختبار. وسيقع حفظ مواضيع الاختبارات الكتابية على 27 مركز ايداع جهوي على أن يقع فيما بعد تجميع تحارير المترشحين في 7 مراكز تجميع قبل إصلاحها في 28 مركز إصلاح.

واشار الى ان السنة الدراسية الحالية قد شهدت عودة النسق العادي في التدريسن اي دون انقطاعات تذكر مقارنة بما كان عليه الوضع خلال جائحة كورونا المستجد في الدورتين السابقتين، حسب بن حميدة.

وقال المسؤول إن الوزارة بصدد تنسيق جهودها مع الأجهزة الأمنية لمقاومة الغش حفاظا على مصداقية شهادة الباكالوريا، خاصة بعد تسجيل عديد محاولات الغش في الدورات السابقة باستخدام وسائل التكنولوجيات الحديثة.

وشدد على تتبع كل المتورطين في عمليات الغش خارج أسوار المعاهد أو داخلها، مذكرا بأن القانون ينصص على معاقبة المترشحين المتورطين بالغش بحرمانهم من اجتياز امتحان الباكالوريا من سنة إلى خمس سنوات، ومقاضاة كل مترشح يقع مسكه في وضع متلبس بصدد ممارسة الغش.

وتنطلق الاختبارات الشفاهية لامتحان الباكالوريا بالنسبة لمادة الموسيقى الاختيارية بداية من يوم غد الخميس 19 ماي الجاري وإلى غاية يوم السبت المقبل 21 ماي الجاري.

أما بالنسبة إلى الاختبارات التطبيقية لمادتي الاعلامية والتكنولوجيا التي تهم جميع مترشحي الباكالوريا فستنطلق يوم الاثنين المقبل 23 ماي الجاري إلى غاية 1 جوان 2022.

وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا دورة 2022 في دورتها الرئيسيية يوم 8 جوان المقبل إلى غاية 15 جوان فيما سيقع التصريح بالنتائج للدورة الرئيسية يوم 26 جوان 2022.

أما بالنسبة إلى دورة المراقبة فستنطلق يوم 28 جوان المقبل الى غاية 1 جويلية 2022 على أن يقع الإعلان عن النتائج يوم 9 جويلية 2022، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات.