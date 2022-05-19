جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 19 ماي 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، بعض الأخبار والمتفرقات من بينها تصريح عبد المجيد الزار الرئيس الفعلي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الخيانة داخل المنظمة الفلاحية وضربها من الداخل وتسليط الضوء على مداخلة عضو مجلس ادارة البنك المركزي حول امكانية الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في حال تواصل ارتفاع نسبة التضخم وعدم الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة .

وقد أورد موقع اذاعة “شمس أف أم ” تصريحا عبد المجيد الزار لبرنامج “الماتينال” الذي أكد فيه أنه الرئيس الفعلي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اعتبارا لانتخابه من مؤتمر ومجلس مركزي ومن فلاحين ، معتبرا أن الجلسة التي انتظمت أمس وتم خلالها انتخاب نور الدين بن عياد رئيسا للمنظمة هي جلسة غير قانونية قام بها قلة من الأشخاص وصرحوا أن لديهم تفويضا من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنظيف الاتحاد من بينهم بن عياد .

ونفى الزار، ما راج من أخبار عن فراره خارج أرض الوطن والاتهامات الموجهة له بالاحتكار وبالاثراء غير المشروع ، داعيا الى فسح المجال للقضاء من أجل القيام بدوره .

وبخصوص علاقته بحركة النهضة ، شدد المتحدث ، على أنه ليس لديه أي ارتباط تنظيمي مع حركة النهضة أومع أي حزب أخر ، مذكرا بأنه استقال من مجلس شورى النهضة منذ 2012 .

وتطرق موقع “راديو ماد ” الى مداخلة الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في برنامج “برايم تايم ” ، أن الوضع السياسي في تونس يتسم بالغموض والضبابية وأصبح الشارع المسرح لهذه الصراعات ، مبينا أن البلاد في وضع مربك يلقي بضلاله على الوضع الاقتصادي والاجتماعي .

وتابع المتحدث ، أن الوضع السياسي بعد 25 جويلية أربك عدة تنظيمات سياسية واجتماعية وهو ما ساهم في انخفاض عدد التحركات الاجتماعية .

وسلط موقع اذاعة “ديوان أف أم ” الضوء على مداخلة عضو مجلس ادارة البنك المركزي والأستاذ في الاقتصاد معز العبيدي حيث أكد ، أن البنك قد يضطر الى الترفيع مرة أخرى في نسبة الفائدة المديرية في حالة تواصل ارتفاع نسب التضخم وعدم الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأشار العبيدي ، الى أن العالم بأكمله يشهد صعوبات كبيرة في نسب التضخم وهو ما أنتج عنه صعوبات كبيرة ، مضيفا أن 117بنكا مركزيا عبر العالم رفعوا في نسب الفائدة ، وأن الترفيع ليس ظاهرة تونسية .

وأرجع العبيدي ذلك الى تداعيات جائحة كورونا فضلاغ عن تاعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، مبينا أن الترفيع في نسبة الفائدة هي من الأليات المعمول بها في مختلف البنوك المركزية حول العالم كاجراء للحد من نسب التضخم .

وأفاد موقع اذاعة “شمس أف أم ” أن الوضع البيئي في صفاقس متردي على خلفية أزمة النفايات في الجهة وذلك وفق ما صرح به الناشط بالمجتمع المدني في صفاقس زياد الملولي.

وأطلق الملولي ، في برنامج “الماتينال ” صيحة فزع ، مطالبا رئيس الجمهورية بضرورة التنقل الى ولاية صفاقس وعقد مجلس وزاري خاصة بالجهة وايجاد حل جذري لأزمة النفايات التي حولت الجهة الى عاصمة للقمامة وفق تعبيره .

وطالب المتحدث ، أهالي صفاقس بضرورة التحرك وعند توخي منهج الصمت ازاء ما يحدث في منطقتهم وعدم مواصلة التطبيع مع النفايات ، منتقدا حكومة نجلاء بودن باعتبارها غير قادرة على اتخاذ قرارات واجراءات تقطع مع أزمة النفايات حتى لا أقول فاشلة ” .