عاجل-اعفاء معتمد بعد ايام من تعيينه: الداخلية تكشف..

نفى مدير مكتب الاعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية اليوم ما جاء على لسان رئيس الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين بخصوص التراجع عن اعفاء معتمد العالية بعد ايام من تعيينه .

وأكد في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام انه لم يتم اعفاء معتمد العالية اصلا و”كانت هناك فقط مسألة ادارية كان بصدد تسويتها قبل الالتحاق بمهمته”.

وبخصوص الاعفاءات المتتالية للمعتمدين واخرها اعفاء 42 معتمدا دفعة واحدة، قال المسؤول من وزارة الداخلية ان مراجعة التعيينات أمر عادي، على حد تعبيره، موضحا أن تعيين المعتمدين يتم اثر تحريات امنية فيما تتمثل المعايير في “الكفاءة والحياد والوطنية”، على حد قوله.

كما افاد بأنه من المنتظر عقد ندوة صحفية لتوضيح مسألة اعفاء المعتمدين.