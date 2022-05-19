نابل: الكشف عن مستودع عشوائي بمنزل تميم لتجميع الزيت النباتي المدعم

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بالتنسيق مع فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنزل تميم، أمس الأربعاء، من الكشف عن مستودع عشوائي لتجميع الزيت النباتي المدعم وترويجه على انه غير مدعم، وفق ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات)

وأبرز المصدر ذاته، اليوم الخميس، أن المستغل لهذا المستودع يتزود بمادة الزيت المدعم من تاجر جملة بمعتمدية سليمان ويتولى ترويجه في لدائن بلاستيكية سعة 5 لترات ليتم ترويجه على انه زيت غير مدعم تحت تسمية معروفة بالجهة، مبينا انه تم حجز 2200 لتر من الزيت النباتي المدعم

وأشار في السياق ذاته، إلى انه تم فتح بحث عدلي بخصوص هذه المسألة للكشف عن الأطراف المتورطة وهم بالأساس وسيط ومستغل المستودع وبائع جملة، لاسيما وانه تم التنسيق مع النيابة العمومية وإعلامها بالحيثيات الأولية في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالممارسات المخلة بتراتيب الدعم وإحالتها على السلط القضائية