سليانة: النظر خلال جلسة عمل في مختلف الإستعدادات للامتحانات الوطنية

ضبطت مصالح الإدارة الجهوية للتربية بولاية سليانة بالإشتراك مع الأطراف المتداخلة مختلف الإستعدادات للامتحانات الوطنية وذلك خلال جلسة عمل إنعقدت صباح اليوم الخميس بمقر الولاية، اكد خلالها المندوب الجهوي للتربية نور الدين غباش أن مصالح التربية على أتم الإستعداد لإنجاح الإمتحانات الوطنية

وبين غباش في تصريح ل”وات” على هامش الجلسة ان العدد الجملي للمترشحين لامتحان البكالوريا بولاية سليانة يقدر ب2876 مترشحا يتوزعون إلى 2382 مترشحا بالمعاهد العمومية و287 مترشحا بالمعاهد الخاصة و207 مترشحين بصفة فردية، لافتا إلى أن عدد مراكز الإختبارات الكتابية يبلغ 18 مركزا ومركز إيداع ومركز إصلاح، وأضاف غباش أن من بين المترشحين سجين بالسجن المدني بسليانة سيجتاز إختبار البكالوريا، مشيرا إلى أن الإختبارات ستنطلق يوم 8 جوان القادم،

وبلغ عدد المترشحين لامتحان ختم التعليم الأساسي العام 447 مترشحا (أي بنسبة 100 بالمائة بالمدارس العمومية) يتوزعون على 10 مراكز إختبار ومركز إيداع واحد ولا يوجد مركز إصلاح، علما وانه لا وجود لمترشحين لختم شهادة التعليم الأساسي التقني، وبلغ عدد المترشحين لإجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 855 مترشحا موزعين على 10 مراكز إختبار، وفق ذات المصدر.

من جهة أخرى، تم التأكيد خلال جلسة العمل التى أشرف عليها والي الجهة وحضرها المعتمد الأول والكاتب العام للولاية والمندوب الجهوي للتربية والمعتمدين وعدد من الإطارات الأمنية ومن المديرين الجهويين، على ضرورة التصدي لكل مظاهر الغش والعمل على إنجاح هذه الإختبارات