ميناء رادس: إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية

تمكنت مصالح الديوانة بميناء رادس بالتنسيق مع مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ من إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية المصدر.

وأفادت الديوانة التونسية أن العملية تمت إثر عمل استعلامي مفاده محاولة إدخال كميات من السجائر داخل حاويات فارغة من قبل بعض الأشخاص فتم إثر رصد تحركات مشبوهة بقرب أحد الحاويات الفارغة من قبل الأعوان العاملين بفضاء المراقبة بالكاميرا بديوان البحرية التجارية والموانئ فتم التنسيق مع مصالح الديوانة بالميناء حيث تحولت دورية على عين المكان ليتم ضبط أحد الأشخاص بصدد تهريب 36 طردا تحتوي على 16500علبة سجائر أجنبية المصدر.

وتم تحرير محضر في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بذي الشبهة وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.