صفاقس: الاتحاد الجهوي للشغل يعتبر قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية الصادر عن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي “مخالفا لتراتيب النظام الداخلي للاتحاد”

اعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان توضيحي، أصدره اليوم الخميس، قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية الصادر عن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والنقابات الأساسية يوم 16 ماي الجاري، على خلفية إيقاف أستاذ بإعداديّة الحاجب عن العمل وإجراءات أخرى متّخذة نتيجة أحداث عرفتها ذات المؤسسة في الآونة الأخيرة والخلافات بين الأساتذة ومديرة الإعداديّة، “مخالفا لتراتيب النظام الداخلي للاتحاد”.

وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد، في هذا البيان، أن “قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية لم يصدر عن الهيئة القطاعية المنعقدة يوم 12 ماي 2022 وإنما هو قرار صدر عن لقاء الفرع الجامعي مع الكتاب العامين للنقابات الأساسية المنعقدة يوم 15 ماي 2022 دون حضور الاتحاد الجهوي وهو ما يجعله مخالفا لتراتيب النظام الداخلي للاتحاد”.

وأضاف أن مقترح حجب الأعداد لكل المستويات (بما فيها الأقسام النهائية أي التاسعة والباكالوريا) كان محور خلاف بين المكتب التنفيذي والفرع الجامعي وبعض النقابات لما له من تداعيات وخيمة على المناخ التربوي بالجهة وما يمكن ان يسبّبه من توتر واضطراب للتلاميذ ولعائلاتهم ولكل المتدخلين في الشأن التربوي والشأن العام، زيادة على ان رفض قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية هو “محل إجماع الهياكل الجهوية والوطنية” للاتحاد، بحسب نص البيان.

كما بيّن أن “مداولات الهيئة القطاعية المنعقدة يوم 12 ماي 2022 دارت حول الإقرار بمبدأ الإضراب ليوم واحد وأن نقطة الخلاف كانت في تحديد موعده، إذ تشبث الفرع الجامعي بيوم 25 أو 26 ماي في حين اقترح المكتب التنفيذي الجهوي يوما آخرا باعتبار أن مقترح الفرع الجامعي يتزامن مع امتحانات الإعلاميّة لمناظرة الباكالوريا، وما يمكن أن ينجر عنه من إرباك ومس للمناظرات الوطنية، ويؤثّر سلبا على التلاميذ وعلى السير العادي للمناظرة.

وعبّر المكتب التنفيذي، في المقابل، عن “مساندته المطلقة لكل التحركات النضالية المشروعة التي خاضها قطاع التعليم الثانوي جهويا ووطنيا وتبنّيه ودعمه اللّامحدود لنضالات أساتذة إعدادية الحاجب ومتابعته الدقيقة لكل تفاصيل الملف منذ إعلامه بذلك، مؤكدا أنه بادر حينها بعقد جلسات مع المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 ومع وزير التربية بغاية إيجاد حلول.

وأكد أن المكتب التنفيذي “لا زال بصدد المتابعة بعد إيقاف الأستاذ عن العمل وذلك بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد لدى وزير التربية”.

وجدّد التمسّك بالقاعدة الأستاذية بإعدادية الحاجب، داعيا كل الهياكل النقابية إلى ضرورة رصّ الصفوف وتوحيد التحركات النضالية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وفقا لتراتيب النظام الداخلي وتحت راية المنظمة.