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موسي: ”سعيّد يريد تغيير القانون الانتخابي لمنعي من الحكم لأنني البديل”

2022/05/19 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 19 ماي 2022 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد تغيير القانون الانتخابي لمنعها من الحكم ،لأنها تمثل البديل، وفق تعبيرها.

وأكدت في تصريح لموزاييك أن الحزب الدستوري الحر مصرّ على كشف قبح منظومة العشرية السوداء ومنع قبح منظومة جديدة، معتبرة أن الخيار يكمن في أن يتّحد الشعب التونسي من أجل دولة القانون ويقول لا لكل من يريد انتهاك سيادته.

وأضافت ” علاش خايف من الصندوق أنت تريد تغيير القانون لمنعي من الحكم لأن عبير موسي تمثل البديل الذي يضر بتموقع وبتمعش الطبقة السياسية والحقوقية المنصبة في ربيع الخراب..”

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