توننداكس يقفل حصة الخميس مرتفعا بنسبة 1ر0 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصة، الخميس، مرتفعا بنسبة 1ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 75ر7316، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء خلال الحصّة إلى سهم حنبعل للايجار المالي، بعد أن زاد سعره بنسبة 4ر4 بالمائة وأقفل عند مستوى 760ر3 دينار، دون تسجيل اي تبادل.

وصنف سهم الشركة التونسية للسيارات زالخدمات في خانة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، وتطور سعره بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 700ر7 دينار، مسجلا قيمة تبادل بقيمة 387 الف دينار.

وسجل سهم السكنى، أكبر تراجع خلال الحصة، بلغت نسبته 2 بالمائة وأقفل سعره عند 250ر2 دينار، وبلغت المعاملات على السهم 5 الاف دينار.

وتدحرج سعر سهم شركة ادوية، بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى مستوى 900ر4 دينار، في ظل معاملات ضعيفة بقيمة 13 ألف دينار.

وتموقع سهم الاتحاد الدولي للبنوك في خانة الأسهم الأكثر تبادلا، ليقفل عند سعر 790ر14 دينار، مستحوذا على معاملات بقيمة 569 مليون دينار، وهي الاعلى قيمة خلال الحصّة.