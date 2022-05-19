بنزرت : الاحتفاظ بخمسة اشخاص بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية..

تمكنت المصالح الأمنية المشتركة بولاية بنزرت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة من القاء القبض في قضيتين منفصلتين ، على 5 اشخاص بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية ، وذلك وفق تأكيد مصادر امنية محلية لمراسل “وات” .

وأوضح ذات المصادر ان القضية الأولى التي تولتها الهياكل الأمنية التابعة للمصلحة المختصة بنزرت بالتنسيق مع منطقة الامن الوطني براس جبل ، افضت الى ايقاف شخصين استغلا حسابات وهمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فاسبوك” لنشر الفكر التكفيري ومحاولة استقطاب الشباب ، وقد تم عقب التنسيق مع النيابة العمومية ببنزرت الاذن بالإحتفاظ بهما بتهمة شبهة لانتماء الى تنظيم ارهابي على ان تقع احالتهما لاحقا رفقة المحجوز على القطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الارهابية لمواصلة البحث معهما ومع كل من سيكشف عنه .

وبخصوص القضية الثانية فقد تم كشفها عن طريق مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بماطر بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للاستعلام بالعوينة ،حيث تم فيها القاء القبض على 3 شبان كانوا يتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اطراف تكفيرية تنشط ببؤر التوتر كما كانوا يتعمدون تنزيل تدوينات وصور وفيديوهات تحرض على الإرهاب .

وقد تم عقب استشارة النيابة العمومية ببنزرت الاذن بالاحتفاظ بهم و مباشرة قضية عدلية بشانهم بتهمة الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي على ان تقع احالتهم لاحقا على القطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الارهابية لمواصلة البحث معهم وكشف ما قد يكون خفيا من اطوار القضية ، بحسب ذات المصادر .