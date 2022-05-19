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وزارة التجهيز: فتح حركة المرور بالطريق رقم 5 في جزئها الرابط بين مجاز الباب وبرج العامري

2022/05/19 أخبار, المصدر, مجتمع

اعلنت وزارة التجهيز عن فتح حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 5 بالنقطة الكيلومترية 47+430 ، مساء امس الاربعاء، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الصيانة فوق الجسر على وادي الحمار في جزئها الرابط بين مجاز الباب و برج العامري.

ومثلت الأشغال المنجزة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الخميس، في تفريزالطبقة الإسفلتية القديمة و إنجاز طبقة عازلة لسطح الجسر، مع إعادة إنجاز الأرصفة و فواصل جديدة.

وتندرج هذه الأشغال ضمن مشروع أشغال الصيانة للمنشاة الفنية على وادي الحمار بالطريق الوطنية رقم 05 ن ك 47+430 بولاية باجة، ومن المبرمج إتمام أشغال الصيانة تحت الجسر موفى شهر أوت القادم.

ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بباجة، في هذا الصدد مستعملي الطريق إلى الانتباه و احترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض في السرعة.

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