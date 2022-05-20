البطولة الانقليزية: ايفرتون يضمن بقاءه ضمن اندية النخبة

ضمن إيفرتون بقاءه ضمن فرق “البروميرليغ”، عندما قلب تخلفه على أرضه بهدفين نظيفين أمام كريستال بالاس إلى فوز مثير 3-2 ، ليلة أمس الخميس، في مباراة مؤجلة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر، وبالتالي لم يعد ليدز صاحب المركز الثامن عشر وآخر الهابطين حاليا برصيد 35 نقطة قادرا على تخطيه نقاطا.

وانحصرت هوية الهابط الثالث الذي سيرافق واتفورد ونوريتش الى بطولة “تشامبيونشيب” بين ليدز يونايتد وبيرنلي الذي اكتفى بالتعادل مع مضيفه استون فيلا 1-1.

ويملك بيرنلي وليدز نفس عدد النقاط (35) لكن بيرنلي يتفوق بفارق الأهداف.

ويحل ليدز ضيفا على برنتفورد، في حين يستضيف بيرنلي نيوكاسل في الجولة الأخيرة الأحد المقبل.