البطولة الانقليزية: تشيلسي ينهي موسمه في المركز الثالث

تعادل نادي تشيلسي أمس الخميس مع ضيفه ليستر سيتي 1 – 1 لييضمن بذلك المركز الثالث في البطولة الانقليزية قبل نهايتها بجولة واحدة.

وتقدم ليستر في الدقيقة السابعة عندما أرسل الحارس كاسبر شمايكل تمريرة طويلة إلى تيموتي كاستاني لتصل تمريرته التي ارتطمت في قدم أحد لاعبي تشيلسي إلى جيمس ماديسون الذي أرسل تسديدة رائعة في مرمى إدوار مندي.

وأدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 34 عندما أرسل ريس جيمس تمريرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء سددها ألونسو مباشرة في الشباك.

ورغم سيطرة تشيلسي تماما على المباراة إلا أن صاحب الأرض لم ينجح في هز الشباك مرة اخرى ليكتفي بالتعادل.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة متأخرا بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر لكنه يتقدم بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، غير أنّ تشيلسي يملك فارقا كبيرا من الأهداف مما يعني أن جاره اللندني لا يملك فرصة واقعية لتجاوزه.