سارتوريوس يواصل توسيع قدراته العالمية بتدشين مشروع توسعة مصنعه بالمحمدية

افتتاح مبنى جديد بمساحة 000 10 متر مربع في المحمدية

فضاءات جديدة تبلغ مساحتها الجملية حوالي 2400 متر مربع

المحمدية, تونس 19 ماي

يعمل سارتوريوس، الشريك الدولي الرائد في مجال أبحاث علوم الحياة وصناعة الأدوية البيولوجية، على زيادة قدرته الإنتاجية العالمية عبر توسيع مصنعه في تونس. لتمكين الشركة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها من زيادة إنتاج تقنيات إدارة السوائل، استثمرت أكثر من 20 مليون يورو لبناء 10000 متر مربع ومعدات تشغيل مماثلة في موقعها الحالي في المحمدية. يشمل التوسع فضاءات جديدة تبلغ مساحتها الجملية حوالي 2400 متر مربع إضافةً إلى المستودعات المجاورة والمرافق اللوجستية. يعمل في سارتوريوس المحمدية حاليًا ما يقارب 800 موظف، ومن المتوقع أن يؤدي التوسع إلى توفير فرص عمل جديدة بشكل كبير.

وحضر حفل التدشين، الخميس 19 ماي 2022، والي بن عروس عز الدين شلبي، ونائب رئيس بعثة سفارة ألمانيا في تونس جورج فيلسهايم، وممثلين عن وزارة الصناعة.

قال رينيه فابر، عضو المجلس التنفيذي لقسم حلول العمليات الحيوية في سارتوريوس خلال حفل التدشين “نحن نستثمر بشكل كبير في توسيع قدراتنا في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب المستمر على صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، إن مرفق إدارة السوائل الجديد على أحدث طراز في المحمدية لا يدعم هذا النهج فحسب، بل يوضح أيضًا التزامنا طويل الأمد تجاه تونس. بمناسبة الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد.

وأفاد محمد ياسين بوعجيله، العضو المنتدب ورئيس العمليات في سارتوريوس تونس “أنا فخور جدًا بأن هذا المشروع قد تم الانتهاء منه في الوقت المحدد وبجودة عالية. التزام وتعاون فرق المحمدية هائل وأنا أتطلع حقًا إلى تطوير التوسعة الجديدة معًا”.

تم تشغيل الموقع في تونس منذ عام 2001. في عام 2019، أنشأ سارتوريوس أكاديمية سارتوريوس في تونس، وهي مركز تدريب لتطوير مهارات موظفيها، خاصة للموظفين الجدد الذين ينضمون إلى المصنع.