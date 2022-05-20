الرابطة المحترفة الاولى: الافريقي من اجل التدارك و المنستيري لتشديد الملاحقة على المتصدر

ستكون مواجهة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري يوم غد بملعب حمادي العقربي برادس في افتتاح الجولة السادسة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ,اختبارا جديا لطموح الاتحاد المنستيري في لعب دور متقدم في سباق البطولة وتشديد الملاحقة على الترجي التونسي المتصدر بينما يبحث النادي الافريقي من ناحيته عن التدارك ورد الاعتبارلنفسه بعد هزيمتين متتاليتين.

وتعرف الاجواء المحيطة بالنادي الافريقي ظروف عصيبة هذه الايام بعد هزيمته الفريق امام النادي الصفاقسي صفر-3 في صفاقس ثم امام النجم الساحلي في ملعب رادس صفر-1 بما جعله تتراجع الى المركز قبل الاخير ب7 نقاط – وعلى بعد 9 نقاط عن جاره المتصدر للسباق الترجي التونسي وما افرزته تلك الوضعية من تداعيات هامة على مستوى الجهاز الفني بلغت الى حد التخلي عن المدرب منتصر الوحيشي وتعويضه بعادل السليمي المدرب المساعد السابق ضمن الاطار المنتخب التونسي.

وسيبحث النادي الافريقي في ظل ما يخيم على لقاء الغد من اجواء صعبة من الناحية البسيكولوجية والذهنية عن استعادة طعم الفوز وذلك يمر قصرا عبر الانتصار على ضيفه الاتحاد المنستيري في مهمة لن تكون سهلة رغم ان صعوبة الموقف من شانها ان تحفز زملاء نادر الغندري لرد الفعل و امتصاص موجة الغضب الجماهيري .

وفي فترة وجيزة لا تتجاوز 3 ايام ولا تسمح للاطار الفني بقيادة عادل السليمي في اول اختبار رسمي باحداث تغييرات كثيرة باعتبار طبيعة الزاد البشري للفريق فقد يحافظ الاطار الفني على ابرز مكونات التشكيلة الاساسية في لقاء الغد وقد لا تعرف اختلافات جوهرية باستثناء بعض التحويرات الطفيفة التي قد يراها الاطار الفني ضرورية من اجل زرع روح جديدة في الفريق.

وخلافا للنادي الافريقي سيسعى الاتحاد المنستيري ضيف ملعب حمادي العقربي برادس الى مواصلة الانتعاشة التي يعيشها هذه الايام والتي مكنته من الانفراد بالمركز الثاني اثر الانتصار الاخير على النادي الصفاقسي . ويعي الضيوف انهم اصبحوا اقرب من اي وقت مضى لانهاء الموسم في مركز ريادي يؤهلم لخوض مسابقة رابطة ابطال افريقيا الموسم المقبل اذا خرجوا بنتيجة ايجابية من لقاء رادس.

وقد ارتفع سقف طموحات الاتحاد المنستيري حامل لقب الكاس العام الماضي وصاحب المركز الثاني في جدول الترتيب العام حاليا ب 12 نقطة- في لعب الادوار الاولى في السباق والمراهنة الجدية على البطولة او المركز المؤهل لكاس رابطة ابطال افريقيا وهو ما يضطره لاحكام التعامل مع كل المباريات المرتقبة و بالتالي فان زملاء اللاعب حمزة الجلاصي سيضعون نصب اعينهم تحقيق الانتصار على النادي الافريقي .

وينتظر ان يحافظ المدرب فوزي البنزرتي على ذات الثوابت الفنية و التكتيكية من اجل العودة بالفوز من رادس في محاولة منه لاستغلال الوضعية الدقيقة للمحليين , علاوة عن الهنات الفنية التي لاحت في مردود فريق باب الجديد في الاسابيع الاخيرة

وسيختار المدرب فوزي البنزرتي مبدا الاستمرارية على مستوى التشكيلة الاساسية وهو الذي لا يميل بطبعه الى التغييرات الكثيرة لاسيما وان الاتحاد المنستيري يسير على الطريق الصحيح, كما سيكون وفيا لطريقة لعبه “الكلاسيكية “من اجل صنع الفارق والمضي في نهج الانتصارات.

السبت 21 ماي 2021

ملعب حمادي العقربي برادس س 16

النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري