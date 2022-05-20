البطولة الألمانية: هامبورغ يهزم مضيفه هيرتا برلين 1-صفر في ذهاب ملحق الصعود للدرجة الأولى

اقترب هامبورغ من لبطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم “البوندسليغا” بعد غياب أربع سنوات اثر فوزه على مضيفه هيرتا برلين 1-صفر في ذهاب ملحق الصعود.

وأرسل لودوفيت ريس تمريرة عرضية إلى الشباك بعد 57 دقيقة ليمنح هامبورغ أفضلية طفيفة قبل مباراة العودة يوم الاثنين.

وسجل هيرتا بيرلين، الذي يدربه فيلكس ماغات أسطورة هامبورغ، هدفا قبل الاستراحة لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

واحتل هامبورغ المركز الثالث في الدرجة الثانية بينما صعد شالكه وفيردر بريمن مباشرة للدرجة الأولى.

واحتل هيرتا، الذي يواجه خطر الهبوط للمرة السابعة، المركز 16 في الدرجة الأولى. بينما هبط غرويتر فورت وأرمينيا بيليفيلد الى الدرجة الثانية.