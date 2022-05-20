المهدية: إيقاف 4 أشخاص وإدراج 8 آخرين بالتفتيش على خلفية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين

أذنت النيابة العمومية بالمهدية، اليوم الجمعة، بإيقاف 4 أشخاص وإدراج 8 آخرين بالتفتيش على خلفية غرق مركب يقلّ 58 مهاجرا غير نظامي، أمس الخميس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، في تصريح لـ”وات”.

وأضاف بن جحا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة التي تمكّن خلالها الحرس البحري بالمهدية من إنقاذ 44 مهاجرا، وانتشال 4 جثث، مع متابعة البحث عن 10 مفقودين آخرين.

وبيّن المتحدث أنّه تم توجيه تهمة الظلوع في تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت في حقّ الموقوفين والمفتش عنهم، وفق تأكيده.

وكان مركب يقلّ 58 مهاجرا يحملون كلّهم الجنسية التونسية، قد غرق قبالة سواحل اللوزة من ولاية المهدية حين تفطت له الوحدة العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بالمهدية.

وتنشط بسواحل المهدية ظاهرة الهجرة السرية التي تمثل فرصة لمنظمي هذه الرحلات غير القانونية لجمع أموال طائلة من المغامرين الذين يرغبون في بلوغ بلدان جنوب أوروبا.