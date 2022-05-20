انتشال ثلاث جثث لمهاجرين غير نظاميين وإنقاذ 44 آخرين من الغرق



انتشلت وحدات الحرس البحري، أمس الخميس، ثلاث جثث لمهاجرين غير نظاميين بعد تعرض مركبهم للغرق وأنقذت 44 آخرين من الغرق وضبطت 68 مجتازا للحدود البحرية خلسة في مناطق مختلفة، وفق معطيات نشرها الناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الجمعة على صفحته بموقع “فيسبوك”.

فقد تمكنت، وفق المصدر ذاته، وحدات المنطقة البحرية بصفاقس والمهدية من نجدة وإنقاذ 44 “مجتازا” تونسيا وانتشال ثلاث جثث إثر تعرض المركب المستغل للغرق.

وضبط مركز الحرس البحري “كاب زبيب” شخصين كانا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، و تم الاحتفاظ بهما.

وبسواحل العامرة والعوابد، أحبطت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة و ضبطت 50 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة على متن مركبين بحريين.

ووفق ذات المصدر، ضبط مركز الحرس البحري بسيدي يوسف 14 تونسيا بسواحل قرقنة كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وبجهة ملولش من ولاية المهدية، تمكن أعوان مركز الحرس الوطني من ضبط تونسيين إثنين كانا “يعتزمان المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي”.