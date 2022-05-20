عاجل: قرار هام لرئيس الجمهورية قيس سعيد..

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد.

وحسب بلاغ إعلامي مقضب للرئاسة، كلّف رئيس الدولة العميد بلعيد بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وتضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر مساء اليوم أمرا رئاسيا حمل عدد 499 لسنة 2022 ويتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة.

وتضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي أيضا مرسوما رئاسيا يتعلق بمهام هذه الهيئة الوطنية الاستشارية وباللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية وبلجنة ثالثة هي لجنة الحوار الوطني.