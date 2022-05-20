الهجرة غير النظامية: 297 مفقودا من التونسيين ومن جنسيات أخرى من بداية السنة الى حدود ماي 2022

نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، بيانات حول الهجرة غير النظامية للتونسيين نحو ايطاليا التي كشفت عن 297 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين غير نظاميين تونسيين ومن جنسيات أخرى على امتداد السواحل التونسية منذ بداية السنة والى غاية 19 ماي الجاري.

وأضاف، في بياناته التي جاءت نقلا عن وزارة الداخلية الايطالية، أن أعداد التونسيين الواصلين الى ايطاليا في سنة 2022 تراجع عما هو عليه في سنة 2021 اذ وصل سنة 2021 الى ايطاليا 3027 مهاجرا فيما تراجع هذا العدد سنة 2022 الى 1917 مهاجرا تونسيا غير نظامي.

واستحوذ شهر ماي الجاري قبل انقضائه على النصيب الاكبر لاعداد المهاجرين التونسيين الواصلين الى ايطاليا اذ بلغ 742 مهاجرا (معطيات محينة الى غاية 19 ماي الجاري) تلاه شهر جانفي 2022 الذي تم خلاله تسجيل 382 مهاجرا ثم شهر أفريل من نفس السنة بتسجيل 345 مهاجرا وسجل شهر فيفري 308 مهاجرين واخيرا شهر مارس ب224 مهاجرا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم 6485 مهاجرا منذ بداية السنة والى غاية شهر ماي الجاري.