الملعب التونسي بطلا للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم

– احرز الملعب التونسي لقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 بفوزه على اولمبيك سيدي بوزيد بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الاصلي 2-2) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة بالملعب الاولمبي بالمنزه بين بطلي مجموعتي الصعود.

وتقدم الملعب التونسي بهدفين بواسطة حسن المسعدي (30) وكريم العواضي (68) قبل ان يقلب اولمبيك سيدي بوزيد خلدون تاخره في اواخر المباراة بفضل هدفي خلدون منصور (88) وزياد زعفوري (89).

وكان الفريقان ضمنا عودتهما الى الرابطة المحترفة الاولى بتصدرهما مجموعتي الصعود.