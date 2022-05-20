وزارة الفلاحة تعلن عن انطلاق مشروع التعاون التقني بينها وبين وزارة البيئة الإيطالية

انطلق مشروع التعاون التقني بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة الإيطالية “تطبيق الممارسات الفلاحية الذكية لمجابهة التغيرات المناخية في تونس”.

وأوضحت وزارة الفلاحة وفق ما نشرته، الجمعة، أن المشروع ممول في شكل هبة من طرف وزارة البيئة الإيطالية.

ويهدف مشروع الفلاحة الذكية، الذي أشرف على انطلاقه، أمس الخميس 19 ماي 2022، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، إلى مجابهة التغيرات المناخية في تونس.

كما يرمي المشروع، إلى تحديد ووضع حلول ناجعة ومستدامة من أجل تحسين استغلال الأراضي والرفع من مردوديتها من خلال وضع تقنيات إنتاج ذات استهلاك طاقي ضعيف بالمناطق السقوية العمومية المحاذية لسد نبهانة.

ويهدف، أيضا، إلى تعزيز قدرة المجتمعات الفلاحية وتحسين مستوى العيش بالوسط الريفي للصمود أمام التغيرات المناخية عبر التصرف المحكم والذكي والإقتصادي في الطاقة بالمناطق الفلاحية وعبر تطوير سلاسل قيمة للمنتجات المحلية، وفق ما أورده المصدر ذاته.

وتتمثّل مناطق تدخل المشروع في المناطق السقوية العمومية المحاذية لسد نبهانة (القيروان وسوسة والمهدية والمنستير) ومحطة ضخ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بشط الفجيج وولاية قابس.

ويطمح المشروع إلى تحسيس وتشريك الفلاحات والفلاحين عبر منهجية فلاحية ذكية أمام المناخ من خلال وضع مناطق فلاحية مندمجة نموذجية ومن خلال تبادل الخبرات التقنية.

بالإضافة إلى تحسين إنتاجية واستدامة الفلاحة وتحقيق النجاعة المنشودة من خلال الترويج للتكنولوجيات والتقنيات الخضراء.والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع المياه من خلال انشاء محطة فولطاضوئية، لتزويد محطات ضخ مياه الشرب.

يشار إلى أن انطلاق المشروع تم بحضور المستشار الأول ونائب رئيس بعثة السفارة الإيطالية بتونس، توماس سانزون، والمدير التنفيذي للمركز المتوسطي للطاقات المتجددة، ماركو بولفاريري، ونادية البشيني عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وممثلي الوزارات المعنية وعدد من الاطارات العليا بالوزارة.