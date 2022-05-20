نسبة امتلاء السدود بلغت 6ر50 بالمائة من قدرة استيعابها إلى غاية يوم 16 ماي 2022

بلغت نسبة امتلاء السدود، إلى غاية يوم 16 ماي 2022، حوالي 50،6 بالمائة، ليبلغ حجم مخزونها الجملي 394ر1170 م3، مقابل 336ر1157 م3 خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق نشرية صدرت، الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وسجلت كميّات الأمطار خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2021 إلى غاية 16 ماي 2022، بكامل تراب الجمهورية 4ر128 مم اي بنسبة 61 بالمائة مقارنة بمعدل نفس الفترة ليتفاقم العجز في جل مناطق البلاد.

وبلغت الإيرادات الجمليّة للسدود، الى حدود يوم 15 ماي 2022، حوالي 733ر1067 مليون متر مكعب، أي بتراجع ب 574ر619 م3، بالمقارنة مع معدل الايرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها في حدود 661ر1629 م3، وزيادة ب97ر313 م3 بالمقارنة مع السنة المنقضية 117ر696 م3.