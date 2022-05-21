عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق بدر الدين القمودي..

أفاد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب بدر الدين القمودي اليوم السبت بأنّ المحكمة الابتدائيّة بتونس قد قضت بالحكم بعدم سماع الدعوى في القضيّة التي رفعتها ضدّه إحدى الشركات العاملة في مجال رسكلة الزيوت المستعملة.

وكان القمودي قد مثل أمس الجمعة أمام المحكمة بسبب دعوى قضائية رفعتها ضدّه إحدى الشركات العاملة في مجال رسكلة الزيوت المستعملة اتهمته فيها “بالثلب والإساءة إلى سمعتها” اثر نشره للرأي العام لمعطيات تتعلق بقيام هذه الشركة بتجميع الزيوت النباتية المدعمة لتصدرها لاحقا، وتقديمه لاستفسار كتابي بصفته نائبا، لدى وزارة التجارة حول هذه المسألة.

واعتبرت حركة الشعب في بيان نشرته الاربعاء أنّ قضيّة عضو مكتبها السياسي ومثوله أمام القضاء على خلفية مهامه التي قام بها عندما كان رئيسا للجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المنحل تعدّ “قضيّة سياسية بالدرجة الأولى” .

كما وصفت المحاكمة “بالكيدية” التي لن تثنيها “عن الانخراط الفاعل في معركة الوطن ضد الفاسدين رغم ما يلاحظه الجميع من بطء غير مبرر في مسار محاسبة الفاسدين ومن تستر عليهم و تمعش من جرائمهم”.