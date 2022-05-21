عاجل: هذه الولايات دون خبز لمدة 3 أيام..

أعلن رئيس الغرفة الوطنية للمخابز محمد بوعنان، اليوم السبت 21 ماي 2022، على هامش اجتماع الغرفة الوطنية للمخابز برؤساء الغرف الجهوية لـ 18 ولاية، في لقاء احتضنته مدينة القصرين، تنفيذ إضراب بثلاثة أيّام في مخابز ولايات القصرين قفصة توزر، بداية من يوم 23 ماي 2022، بعد عدم خلاص وزارة التجارة لمستحقات أصحاب المخابز، وفق تصريحه.

وأكّد بوعنان في تصريح لموزاييك أنّ وضعية عدد من المخابز باتت مزرية بعد عدم خلاصها منذ ما يناهز السنة، لتبلغ بذلك معدلات الأموال المتخلدة بالذمة لدى وزارة التجارة الـ 70 ألف دينار لكلّ مخبزة.

وأشار إلى أنّ الغرفة الوطنية للمخابز قد قرّرت عقب لقاء اليوم في القصرين، عقد اجتماع يوم 24 ماي القادم لاتخاذ قرارات أخرى، إذا لن يتمّ خلاص المخابز، وفق تعبيره.