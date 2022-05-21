سوسة: الحرس البحري يحبط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة



تمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بسوسة، في الليلة الفاصلة بين امس الجمعة واليوم السبت، من ضبط زورق مطاطي على متنه 23 مجتازا تونسيا تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الأوروبية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش.

وأضاف بلحوش، في تصريح لـ(وات)، انه تم إدخال المجتازين، وهم أصيلو الجهة، إلى ميناء سوسة التجاري، وتسليمهم إلى الحرس البحري لمزيد البحث والتحري، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.