سيدي بوزيد: انتفاع 217 ألفا و29 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الجمعة حوالي 217 ألفا و29 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و255 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة (جرعة تعزيز المناعة) 18 ألفا و194 شخصا، والجرعة الرابعة 567، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد قد بلغ 260 ألفا و894 شخصا، حسب آخر تحيين.