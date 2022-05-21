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الرابطة المحترفة الاولى : فوز النادي الافريقي على الاتحاد المنستيري 2-1

2022/05/21 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

وجاء هدفا النادي الافريقي عن طريق زهير الذوادي في دق 4 ونادر الغندري في دق 90+7 من ضربة جزاء بينما تحقق هدف الاتحاد المنستيري بفضل يوسوف عومارو في دق 56 من ضربة جزاء.
وصعد النادي الافريقي الى المركز الثالث مؤقتا برصيد 10 نقاط مقلصا الى نقطتين فقط فارق النقاط الذي يفصله عن ضيفه الاتحاد صاحب المركز الثاني( 12 نقطة) .
ويتبارى غدا الاحد لحساب نفس الجولة النادي الصفاقسي مع الترجي التونسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس والنجم الساحلي مع اتحاد بنقردان في الملعب الاولمبي بسوسة

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