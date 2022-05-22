جندوبة: مصالح المراقبة الاقتصادية تحجز 20 طنا من العلف

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، صباح اليوم الاحد، 20 طنا من العلف كانت محملة على شاحنة تابعة لمصنع علف من ولاية زغوان.

وبين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة نوفل العلوي ل”وات” ان عملية ضبط الشاحنة تمت بمعتمدية فرنانة بينما كان سائقها وعمالها بصدد تنزيلها لاحد مربي الابقار بالجهة، واوضح ان الاعوان قاموا بالتحري في فواتير الكمية المنقولة التى تم حجزها بعد ان تبين انها موجهة لإحدى الشركات مختصة في بيع الاعلاف بالتفصيل.

واضاف انه تم اعلام السائق بمخالفة المصنع للفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 وارتكابه لعمليات تجارية “ملتوية” وإصدار “فواتير مجاملة وغير مطابقة للواقع”.