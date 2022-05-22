إحباط 11 عملية هجرة غير نظامية وضبط 146 مهاجرا بينهم “عنصر تكفيري خطير”

تمكنت الوحدات البرية والبحرية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة معززة بالوحدة البحرية الثالثة المتنقلة (الطوافة نسر 03)، السبت، من إحباط ثماني عمليات هجرة غير نظامية وضبط 94 مجتازا، بينهم “عنصر تكفيري مصنف خطير”، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الأحد.

وأضاف ذات المصدر أنه تم حجز مبلغ من العملة التونسية قدر بـ11 ألف دينار ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بحوالي 150 أورو ومركب بحري ومحركين بحريين خارجيين

كما تمكنت وحدات منطقتي الحرس البحري بسوسة من إحباط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 26 مجتازا تونسيا و 26 من جنسيات إفريقية مختلفة، وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبية.

ووفق ذات المصدر، تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص “تبين تورطهم في عملية التنظيم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن البقية حسب تعليمات النيابة العمومية.”