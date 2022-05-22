الرابطة المحترفة الاولى – الترجي ينتزع التعادل من النادي الصفاقسي والنجم يواصل صحوته بفوز صريح على اتحاد بنقردان

انتزع الترجي الرياضي المتصدر نقطة ثمينة من مضيفه النادي الصفاقسي عندما خطف منه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع يوم الاحد على ملعب الطيب المهيري لحساب الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبدا النادي الصفاقسي في طريقه نحو تحقيق الانتصار عندما تقدم بهدف عن طريق حسام دقدوق في الدقيقة 31 غير ان الترجي الرياضي رفض الهزيمة وتمكن من ادراك التعادل عبر محمد علي بن رمضان في الدقيقة 90 زائد1.

وحافظ فريق باب سويقة على سجله الخالي من الخسارة في مرحلة التتويج رافعا رصيده في اعلى جدول الترتيب الى 17 نقطة على بعد الى 5 نقاط من اقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري الذي كان انقاد الى الخسارة يوم السبت امام مضيفه النادي الافريقي 1-2 في ملعب حمادي العقربي برادس.

وفي المقابل، فرط النادي الصفاقسي الذي فشل للمباراة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز في نقطتين هامتين في سعيه من اجل المراهنة على اللقب او على الاقل المنافسة على المركز الثاني المؤهل الى رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم المقبل ليتراجع الى المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

وفي مباراة ثانية احتضنها الملعب الاولمبي بسوسة، واصل النجم الساحلي صحوته وتمكن للجولة الثانية على التوالي من الخروج بالعلامة الكاملة بفوز صريح على ضيفه اتحاد بنقردان بثلاثية نظيفة تداول عليها ايهاب المساكني (35) وراقي العواني (57) ومحمد الضاوي (86). وارتقى فريق جوهرة الساحل الى المركز الثالث بمجموع 11 نقطة مقلصا الفارق الذي يفصله عن المتصدر الترجي الرياضي الى 6 نقاط وعن صاحب المركز الثاني الاتحاد المنستيري الى نقطة واحدة في حين توقف رصيد اتحاد بنقردان الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي عند 3 نقاط في المركز السادس والاخير ليبقى الفريق الوحيد دون انتصار الى حد الان في مرحلة التتويج.