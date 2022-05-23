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صادم: مارس معه الشذوذ ثم قام بطعنه..عشريني يقتل شيخ سبعيني..

2022/05/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

شهدت منطقة حلوان بالقاهرة، جريمة قتل لرجل سبعيني، يعمل حلاق نساء كان على علاقة بشاب عشريني، قرر على إثرها الشاب التخلص من العجوز خلال نومه بطعنة بسلاح أبيض ومن ثم وفاته.

و تلقى مباحث حلوان، بلاغاً من مواطن مفاده العثور على جثة والده المدعو “رأفت”، 70سنة، حلاق نساء، مصاباً بعدة طعنات.

وبمعاينة مكان الجريمة عثر على جثة الضحية على السرير في غرفة نومه ويرتدي ملابسه ومصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض وفق ما اوردته صحيفة المصري اليوم.

وكشفت التحريات المجراة، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعي “خالد جمال شعبان”، 23 سنة، ومقيم بمركز أطفيح، محافظة الجيزة.

وقد أمكن القبض على المتهم اثر كمين محكم وبمواجهته اعترف بأنه كان متوجها لبلدته بمركز أطفيح ولا يملك ثمن المواصلات وتعرف على الضحية أثناء سيره بالشارع بالقرب من محل سكنه بمدينة حلوان، وعرض عليه القدوم للمبيت بصحبته، وبالفعل صعد معه وعرض عليه ممارسة الشذوذ معه مقابل إعطائه أموال، ومارسا علاقة محرمة وعقب ذلك أعطاه أموالا لشراء عصائر وسجائر.

وتابع المتهم أنه نزل لشراء طلبات الضحية وفور صعوده وجده نائما فقام بذبحه، ولم يستول على أي شيء من متعلقاته وفر هاربا.

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