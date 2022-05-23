القبض على حسام حبيب بعد نداء استغاثة أطلقته طليقته شيرين عبد الوهاب..

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حبيب، بتهمة التعدي على شيرين وابنتيها هنا ومريم داخل منزلها بالسب والشتم.

وكشف مصدر أمني لموقع “سيدتي” أن النيابة العامة طلبت القاء القبض على حبيب لمواجهته بما نسب إليه من اتهامات بعد استغاثة شيرين عبد الوهاب لشرطة النجدة، حيث ذكرت أنه اعتدى عليها وعلى ابنتيها بالسب والقذف، بينما أكد حبيب أن تواجده داخل منزل شيرين كان بسبب التعاون الفني بينهما، مؤكدا أنه لم يرتكب جريمة السب والقذف ولم يكن يضمر أي شر لها أو لابنتيها.

وكشف مصدر أمنى بمنطقة الشيخ زايد صباح اليوم عن تحرير شيرين عبد الوهاب بلاغا ضد زوجها السابق حسام حبيب، بنفس توقيت تواجده داخل فيلتها، طالبت فيه بإلزامه بكتابة تعهد قانوني بعدم التعرض لها أو لابنتيها هنا ومريم، وتمت إحالة البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق، بينما لم يصدر عن شيرين أو حسام ما يؤكد أو ينفى صحة الواقعة.

حسب المصدر الأمني تلقى قسم ثاني بالشيخ زايد بلاغًا من شرطة النجدة مفاده أن شيرين عبدالوهاب اتصلت لأخذ التعهد على طليقها حسام حبيب، الملحن المعروف، بعدم التعرض لها، وتم إرسال البلاغ إلى النيابة العامة.

وحسب المصدر نفسه أبدى حسام حبيب في أقواله دهشته من تحرير البلاغ مؤكدا تواجده في منزل زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب تلبية لدعوة منها، للاتفاق على مشروع فني.

ولم يصدر عن حسام حبيب حتى اللحظة توضيحا رسميا يؤكد أو ينفى صحة الواقعة، ولا توجد بيانات رسمية صادرة عن شيرين عبد الوهاب، كما رفضت الجهات القانونية وقتها تأكيد الواقعة، وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة تصدر بياناتها في البلاغات المماثلة بعد انتهاء التحقيقات ووصول تحريات المباحث.