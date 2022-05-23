سليانة :السيطرة على 3 حرائق بأماكن مختلفة بمعتمديتي الكريب وبوعرادة وبمدينة سليانة

تمكنت وحدات الحماية المدنية التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة عشية اليوم الإثنين من السيطرة على 3 حرائق بأماكن مختلفة بمعتمديتي الكريب و بوعرادة وبمدينة سليانة

وذكر مصدر من الحماية المدنية في تصريح ل(وات) أن الحريق الأول أتى على حوالي 200 متر مربع من مصب للفضلات بمنطقة الريحانة من معتمدية الكريب

وأضاف أن الحريق الثاني أتى على 800 متر مربع قصيبة و200 شجرة زيتون مصهودة وقد تم تسخير شاحنة إطفاء وسيارة لاخماد الحريق

وأشار ذات إلى أن حريق ثالث أتى على 100 متر مربع من الأعشاب الجافة بمدينة سليانة

بذكر أن ولاية سليانة تشهد إرتفاعا في درجات الحرارة منذ أول أمس السبت بأغلب معتمدياتها