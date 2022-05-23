الرابطة المحترفة الاولى: النتائج و الترتيب

-في مايلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و التي دارت مساء اليوم الاثنين.

الاثنين 23 ماي 2022

ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة

امل حمام سوسة 2 يوسف بن سودة(2) /احمد طنقور(60) ض ج

نجم المتلوي 1 حازم المستوري (31)

مركب عبد السلام كازوز بجرجيس

الترجي الجرجيسي 1 دومينيك ميندي (42)

الاولمبي الباجي صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الاولمبي الباجي 7 4 2 0 2 5 2

–امل حمام سوسة 7 4 2 1 1 4 3

3-نجم المتلوي 5 4 1 1 2 3 5

4-الترجي الجرجيسي 5 4 1 2 1 3 5