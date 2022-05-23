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الرابطة المحترفة الاولى: النتائج و الترتيب

2022/05/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة نيوز

-في مايلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و التي دارت مساء اليوم الاثنين.

الاثنين 23 ماي 2022
ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة
امل حمام سوسة 2 يوسف بن سودة(2) /احمد طنقور(60) ض ج
نجم المتلوي 1 حازم المستوري (31)
مركب عبد السلام كازوز بجرجيس
الترجي الجرجيسي 1 دومينيك ميندي (42)
الاولمبي الباجي صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الاولمبي الباجي 7 4 2 0 2 5 2
–امل حمام سوسة 7 4 2 1 1 4 3
3-نجم المتلوي 5 4 1 1 2 3 5
4-الترجي الجرجيسي 5 4 1 2 1 3 5

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