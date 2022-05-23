توننداكس ينهي حصة الاثنين مرتفعا بنسبة 06ر0+ بالمائة



أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس، حصة الاثنين، على منحى إيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 06ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 98ر7320، وسط معاملات بقيمة 3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة.وتصدر سهم حنبعل للإيجار المالي قائمة الارتفاعات، ليزيد بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 920ر3 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.

وكان سهم قرطاج للإسمت الأكثر تداولا خلال الحصة، ليتطور بنسبة 1ر3 بالمائة وسعر 330ر1 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 468 الف دينار.

في المقابل، تكبد سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية أكبر الخسائر خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 010ر3 دينار،وسط مبادلات هزيلة لم تتخط الألف دينار.

وصنف سهم الشركة التونسية للبنك في خانة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 8ر2 بالمائة وسعر 520ر3 دينار، مراكما معاملات بقيمة 26 ألف دينار.

وتحصل سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات على نصيب الأسد خلال الحصة، مستحوذا على معاملات بقيمة 516 ألف دينار، ليقفل الحصة على تراجع بنسبة 3ر0 بالمائة وسعر 700ر7 دينار.