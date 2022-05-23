الاطباء المقيمون بقسم استعجالي الرابطة يتوقفون عن العمل ويطالبون بوقف الاعتداءات على الاطار الطبي وشبه الطبي

يدخل الاطباء المقيمون بقسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة، غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة صباحا، في ايقاف احتجاجي عن العمل، احتجاجا على ما يتعرض اليه الاطار الطبي وشبة الطبي في المستشفى وخاصة في قسم الاستعجالي من اعتداءات متكررة، حسب ما اعلنت عنه المنظمة التونسية للاطباء الشبان اليوم الاثنين.

وبينت المنظمة في بلاغ لها، ان التوقف عن العمل، الذي سيتواصل الى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم مع تامين الحالات الاستعجالية الحياتية، ياتي احتجاجا على ما يتعرض اليه الاطار الطبي والشبه الطبي من اعتداءات لفضية وبدنية بسبب الغياب شبه التام لاعوان الحراسة بمستشفلى الرابطة وخاصة خلال حصص الاستمرار وذلك منذ غرة ماي.

واضافت ان نقص اعوان الحراسة بالمستشفى عموما وبقسم الاستعجالي بصفة خاصة تسبب قي تزايد ظاهرة الفوضى والاعتداءات وهو ما ادى الى تعطيل الخدمات الصحية بقسم الاستعجالي.

وطالبت المنظمة بارساء دورية امنية قارة على مدار الساعة بقسم الاستعجالي والتسريع في اجراءات انتداب اعوان حراسة قارين بقسم الاستعجالي.