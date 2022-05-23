العثور على كهل مشنوقا داخل منزله بالمنيهلة..#خبر_عاجل

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أمس الأحد 22 ماي 2022 بفتح بحث للكشف عن ملابسات وفاة كهل عثر عليه مشنوقا بمنزله بجهة المنيهلة من ولاية أريانة.

وتفيد المعطيات الأولية بأن أفراد عائلة الضحية هم الذين تفطنوا الى جثته حيث عثروا عليه مشنوقا بحبل باحدى غرف المنزل فتولوا ابلاغ أعوان الحرس الوطني الذين تولوا بدورهم اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والذي حلّ على عين وعاين جثة الكهل قبل أن يأذن بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة وفق موزاييك.