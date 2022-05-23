مدنين: بعد توقفها لسنتين بسبب جائحة “كورونا”..عودة السوق الايطالية نحو الوجهة السياحية جربة جرجيس بوصول أول رحلة جوية

وصلت، اليوم الاثنين، الى مطار جربة جرجيس، رحلة جوية قادمة من ميلانو وفيرونا الايطالية، على متنها 97 سائحا، معلنة عن عودة السوق الايطالية نحو الوجهة السياحية جربة جرجيس، بعد توقفها لسنتين بسبب جائحة “كورونا”، لتكون بمعدل رحلة اسبوعية مع امكانية مضاعفتها بحسب تزايد الطلب على هذه الوجهة، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة بمدنين، هشام المحواشي.

وتأتي عودة هذه السوق ضمن سياق متواصل لعودة الرحلات منذ أفريل الفارط وماي الجاري بعدد 760 رحلة بين منتظمة وغير منتظمة، منها 95 رحلة سجلت عودتها، معلنة بذلك عودة جل الاسواق الكلاسيكية إلى الوجهة السياحية جربة جرجيس، ومنها السوق البرتغالية والتشيكية والبولونية والسويسرية والبلجيكية والالمانية والايستونية، لتنضاف اليوم الايطالية، على ان يتضاعف العدد في الاسابيع القليلة القادمة، وفق المحواشي.

وأضاف، ان كل المؤشرات تشير الى موسم واعد بالجهة والى عودة الروح للقطاع السياحي، حيث بلغ عدد الوافدين على هذه الوجهة منذ بداية السنة الى موفى شهر افريل الفارط 150 الف وافد، مسجلا زيادة هامة، خاصة أمام نجاح الجهة في احتضان تظاهرات كبرى من شأنها ان تؤشر ايضا لموسم واعد، ومنها تظاهرة الغريبة التي استقبلت 6800 زائر وبتغطية اعلامية لاكثر من 100 صحفي من 14 جنسية، واكبوا الزيارة وقاموا بزيارات استطلاعية بالجزيرة وبالجنوب التونسي، لما من شأنه أن يروج للموسم السياحي، فضلا عن نجاح تظاهرة رالي تحدي الصحراء الذي انطلق من جزيرة جربة نحو الجنوب.

وحضر وصول هذه الرحلة، التي تم استقبال السواح القادمين على متنها بالورود وبالموسيقى، والي مدنين، سعيد بن زايد، الذي اعتبر عودة السوق الايطالية، تأكيد على استعادة النشاط السياحي لهذه الوجهة السياحية جربة جرجيس، والتي ستتعزز في الاسبوع المقبل برحلة ثانية تحمل على متنها عددا من وكالات الاسفار ومتعهدي الرحلات، وهو ما يجعل الجهة على اتم الاستعداد لاستقبال كل الاسواق وانجاح الموسم السياحي ومختلف التظاهرات الكبرى.

يذكر ان هذه الوجهة سجلت زيادة هامة في عدد الوافدين بلغ منذ بداية السنة الى موفى شهر أفريل الفارط، 150 الف وافد.