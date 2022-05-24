4 أحزاب مستثنات من الحوار الوطني..#خبر_عاجل

وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم يصف لقائه اليوم برئيس الجمهورية قيس سعيد،بالمطمئن، اذا ما تم الالتزام بتنفيذ تعهداته قائلا ” قدمت للرئيس تحفظات الرابطة حول الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بقصر الحيز الزمني المحدد لتنظيم الحوار،21 يوما، الى جانب ضرورة تشريك خبراء ممثلين عن المنظمات الوطنية”.

وبين مسلم في تصريح لاذاعة ديوان،بأنه لمس تجاوبا من رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذه التحفظات كاشفا عدم وجود أي شيء جاهز الى حد بخصوص الحوار الوطني، مؤكدا له بأنه سيتم الاستعانة بالخبرات.

وفيما يتعلق بالأطراف المشاركة في الحوار الوطني أفاد جمال مسلم بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد له بأن الجميع معنيون بالمشاركة فيه باستثناء 4 أحزاب.