اكثر من 6,3 ملايين شخص في تونس يستكملون تلقيحهم المضاد لفيروس كورونا المستجد

بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا تلاقيحهم المضادة لفيروس كورونا المستجد، إلى حدود يوم 23 ماي الجاري، 6 ملايين و371 الف و643 شخصا، بحسب بيان صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة.

ومن بين هؤلاء استكمل 4 ملايين و683 الف و635 شخصا تلقيحهم بحصولهم على جرعتين من التلقيح، فيما استكمل مليون و678 و828 شخصا تلقيحهم بجرعة واحدة (لقاح ذو جرعة واحدة أو جرعة واحدة بعد التعافي من كوفيد).

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فقد بلغ الأشخاص الذين انتفعوا بالجرعة الثالثة إلى يوم 23 ماي الجاري، مليون و206 الف و537 شخصا، مقابل 54602 شخصا انتفعوا بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد للفيروس.

وقد بلغ العدد الاجمالي للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى غاية 23 ماي الجاري 13 مليون و173 الف و196 تلقيح.